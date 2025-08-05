https://news.day.az/society/1772134.html В Хазарском районе произошел пожар В Хазарском районе Баку на площади 20 кв.м сгорели легковоспламеняющиеся конструкции одной комнаты двухэтажного четырехкомнатного дома общей площадью 150 кв.м (каждый этаж по 75 кв.м). Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС). В результате пожара один человек получил ожоги.
В Хазарском районе произошел пожар
В Хазарском районе Баку на площади 20 кв.м сгорели легковоспламеняющиеся конструкции одной комнаты двухэтажного четырехкомнатного дома общей площадью 150 кв.м (каждый этаж по 75 кв.м).
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В результате пожара один человек получил ожоги. Остальная часть дома была защищена от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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