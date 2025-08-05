В Хазарском районе произошел пожар

В Хазарском районе Баку на площади 20 кв.м сгорели легковоспламеняющиеся конструкции одной комнаты двухэтажного четырехкомнатного дома общей площадью 150 кв.м (каждый этаж по 75 кв.м).

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В результате пожара один человек получил ожоги. Остальная часть дома была защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.