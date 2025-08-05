https://news.day.az/officialchronicle/1772248.html Утвержден План мероприятий по распределительной электрической сети Нахчыванской Автономной Республики - РАСПОРЯЖЕНИЕ Утвержден "План мероприятий по реконструкции и восстановлению распределительной электрической сети Нахчыванской Автономной Республики на 2026-2030 годы". Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Утвержден План мероприятий по распределительной электрической сети Нахчыванской Автономной Республики - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Утвержден "План мероприятий по реконструкции и восстановлению распределительной электрической сети Нахчыванской Автономной Республики на 2026-2030 годы".
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, открытое акционерное общество "Азеришыг" должно обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, и раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе исполнения.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться перейдя по ссылке.
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