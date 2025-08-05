Трамп назвал условие встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, но при условии заключения торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем.

Как передает Day.Az, об этом политик заявил в интервью CNBC.

По словам главы Белого дома, он "очень близок к соглашению" с Китаем о продлении торгового перемирия, в рамках которого две страны согласились сократить взаимные повышения пошлин и ослабить экспортные ограничения.

"Если мы заключим сделку, я, скорее всего, проведу встречу до конца года. Если мы не заключим сделку, я не буду проводить встречу", - сказал Трамп.