https://news.day.az/world/1772266.html Трамп назвал условие встречи с Си Цзиньпином Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, но при условии заключения торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем. Как передает Day.Az, об этом политик заявил в интервью CNBC.
Трамп назвал условие встречи с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, но при условии заключения торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем.
Как передает Day.Az, об этом политик заявил в интервью CNBC.
По словам главы Белого дома, он "очень близок к соглашению" с Китаем о продлении торгового перемирия, в рамках которого две страны согласились сократить взаимные повышения пошлин и ослабить экспортные ограничения.
"Если мы заключим сделку, я, скорее всего, проведу встречу до конца года. Если мы не заключим сделку, я не буду проводить встречу", - сказал Трамп.
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