Во вторник утром в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Как передает Day.Az, об этом сообщили специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 5:06 по всемирному координированному времени на расстоянии 125 километров к юго-востоку от города Бам, который насчитывает около 99 тысяч жителей. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

На данный момент сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.