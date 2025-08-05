https://news.day.az/world/1772130.html В Иране произошло землетрясение Во вторник утром в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6. Как передает Day.Az, об этом сообщили специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
В Иране произошло землетрясение
Во вторник утром в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Как передает Day.Az, об этом сообщили специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки зафиксировали в 5:06 по всемирному координированному времени на расстоянии 125 километров к юго-востоку от города Бам, который насчитывает около 99 тысяч жителей. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
На данный момент сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.
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