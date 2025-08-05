В Хырдалане ветерана войны ударили ножом

На территории города Хырдалан Абшеронского района ветеран получил ножевое ранение.

Как передает Day.Az, участник Отечественной войны Ровшан регулярно принимал обезболивающие препараты из-за черепно-мозговых травм. Из-за нервного состояния, вызванного полученными на войне травмами, он расстался с семьей и жил один.

Некоторое время назад, когда Ровшан был один дома, у него снова начались боли, и он позвал друзей на помощь. Наджаф, Озан и Нахид пришли помочь ему. Войдя в дом, они увидели беспорядок и начали убирать дом. В этот момент между Ровшаном и Озаном возник спор, и они подрались. Тогда Озан взял нож из кухни и нанес Ровшану пять ножевых ранений.

Друзья Ровшана доставили его в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд.

Решением суда Озан Агаев приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Поскольку между сторонами было объявлено примирение, суд считает наказание Озана условным.