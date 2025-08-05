Умер чемпион мира по футболу 1990 года

Франк Милль, чемпион мира по футболу 1990 года в составе сборной ФРГ, скончался в возрасте 67 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщил "Рот-Вайсс", его бывший клуб.

Причиной смерти Милля стал обширный инфаркт.

Милль начал профессиональную карьеру в "Рот-Вайссе" в 1976 году в возрасте 18 лет, после чего выступал за "Боруссию" из Менхенгладбаха (1981-1986), дортмундскую "Боруссию" (1986-1994) и "Фортуну" из Дюссельдорфа (1994-1996). Он забил 123 гола в бундеслиге и еще 87 во второй бундеслиге.

С дортмундской "Боруссией" Милль выиграл Кубок Германии сезона 1988/89, в 1993-м дошел до финала Кубка УЕФА.

В составе национальной сборной форвард провел 17 матчей, стал победителем чемпионата мира 1990 года, хотя не провел на турнире ни одной игры. Также Милль завоевал бронзу на Олимпиаде-1988.