Али Асадов принял участие в 3-й Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

5 августа в национальной туристической зоне "Аваза" в городе Туркменбаши (Туркменистан) состоялась 3-я Конференция Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Кабинете министров.

Отмечается, что делегация Азербайджанской Республики во главе с премьер-министром Али Асадовым приняла участие в пленарном заседании конференции.

В своем выступлении премьер-министр передал приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и другим главам государств и правительств, участвующим в мероприятии.

Коснувшись отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, А. Асадов отметил, что они основаны на общем наследии, истории и взаимном уважении.

В этом контексте было подчеркнуто значение недавнего визита председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан, что открыло новые возможности для дальнейшего укрепления двустороннего стратегического партнерства.

Было отмечено, что, несмотря на статус страны, не имеющей выхода к морю, транспортная политика Азербайджана и новая современная инфраструктура превратили географические ограничения в возможности. Азербайджан вносит важный вклад в транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг.

"Наличие в Каспийском море крупнейшего торгового флота, состоящего из более чем 50 судов, судостроительного завода, который в настоящее время строит 10 судов, Бакинского международного морского торгового порта, мощность которого в ближайшие годы достигнет 25 миллионов тонн в год, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, 9 международных аэропортов, крупнейшей в регионе грузовой авиакомпании и многих других факторов превращает Азербайджан в один из международных транспортных узлов", - отметил А. Асадов.

Коснувшись значения Среднего коридора, премьер-министр подчеркнул, что доставка контейнерных блок-поездов из ряда китайских городов в Баку за 10-12 дней подчеркивает важность этого маршрута как ключевого торгового пути.

Была отмечена важность сотрудничества в рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (SPECA).

А. Асадов отметил, что сотрудничество в сфере цифровизации обладает большим потенциалом, и довел до сведения участников, что Азербайджан реализует инициативу цифровой трансформации через масштабные проекты, такие как "Цифровой Шелковый путь".

Совместные усилия по укреплению климатической устойчивости были высоко оценены. Информируя участников конференции о проведении в прошлом году в Азербайджане Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), премьер-министр отметил, что, несмотря на менее чем год подготовительной работы, удалось достичь успешного результата и принять исторические решения по борьбе с изменением климата.

Кроме того, А.Асадов затронул экологические проблемы Каспийского моря, назвав снижение уровня воды одной из самых тревожных проблем. Он подчеркнул необходимость объединения усилий для решения этой общей проблемы, с которой сталкиваются прикаспийские государства.

Было отмечено, что на VI Саммите глав прикаспийских государств в Ашхабаде в 2022 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделил особое внимание данной экологической проблеме. По предложению главы государства предприняты шаги по созданию экспертных групп с целью изучения причин обмеления Каспия и предотвращения этого процесса.

В завершение премьер-министр подчеркнул необходимость использования всех возможностей для укрепления развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, интеграции регионов их расположения и развития партнерства ради более процветающего мира, выразив готовность Азербайджана внести в это свой вклад.