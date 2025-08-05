https://news.day.az/society/1772204.html В Баку задержан наркокурьер - ФОТО - ВИДЕО В Насиминском районе Баку из оборота изъято более 11 килограммов наркотических средств. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в ходе мероприятия был задержан 32-летний Самир Ахмедов. У него и в автомобиле было обнаружено и изъято, в общей сложности, более 11 кг гашиша, марихуаны и психотропного вещества - метамфетамина. С.
В Баку задержан наркокурьер - ФОТО - ВИДЕО
В Насиминском районе Баку из оборота изъято более 11 килограммов наркотических средств.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в ходе мероприятия был задержан 32-летний Самир Ахмедов.
У него и в автомобиле было обнаружено и изъято, в общей сложности, более 11 кг гашиша, марихуаны и психотропного вещества - метамфетамина.
С. Ахмедов сообщил, что был привлечён к наркокурьерской деятельности гражданином Ирана, личность которого устанавливается следствием, и планировал доставлять наркотики по разным адресам за материальное вознаграждение.
По факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
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