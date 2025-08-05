https://news.day.az/incident/1772151.html Пассажирский автобус врезался в светофор в Баку - ВИДЕО В Баку маршрутный автобус попал в аварию. Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, происшествие произошло в Хатаинском районе на проспекте 8 Ноября. Автобус марки "Isuzu", принадлежащий компании "Vətən.az" и обслуживающий маршрут №46, потерял управление и врезался в светофор. Кадры с места происшествия:
Пассажирский автобус врезался в светофор в Баку - ВИДЕО
В Баку маршрутный автобус попал в аварию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, происшествие произошло в Хатаинском районе на проспекте 8 Ноября.
Автобус марки "Isuzu", принадлежащий компании "Vətən.az" и обслуживающий маршрут №46, потерял управление и врезался в светофор.
Кадры с места происшествия:
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