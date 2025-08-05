https://news.day.az/incident/1772151.html

Пассажирский автобус врезался в светофор в Баку - ВИДЕО

В Баку маршрутный автобус попал в аварию. Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, происшествие произошло в Хатаинском районе на проспекте 8 Ноября. Автобус марки "Isuzu", принадлежащий компании "Vətən.az" и обслуживающий маршрут №46, потерял управление и врезался в светофор. Кадры с места происшествия: