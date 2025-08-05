Пассажирский автобус врезался в светофор в Баку

В Баку маршрутный автобус попал в аварию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, происшествие произошло в Хатаинском районе на проспекте 8 Ноября.

Автобус марки "Isuzu", принадлежащий компании "Vətən.az" и обслуживающий маршрут №46, потерял управление и врезался в светофор.

Кадры с места происшествия: