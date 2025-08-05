https://news.day.az/politics/1772293.html Мужчина подорвался на мине в Кельбаджаре Житель Геранбоя подорвался на мине в Кельбаджаре. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл на территории Кельбаджарского района. Так, Э. Танрывердиев 1986 года рождения, подорвался на мине и получил ранения. Он был госпитализирован. Сообщается, что его состояние на данный момент стабильное.
Мужчина подорвался на мине в Кельбаджаре
Житель Геранбоя подорвался на мине в Кельбаджаре.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл на территории Кельбаджарского района.
Так, Э. Танрывердиев 1986 года рождения, подорвался на мине и получил ранения.
Он был госпитализирован. Сообщается, что его состояние на данный момент стабильное.
По факту происшествия проводится расследование.
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