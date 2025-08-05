Мужчина подорвался на мине в Кельбаджаре

Житель Геранбоя подорвался на мине в Кельбаджаре.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл на территории Кельбаджарского района.

Так, Э. Танрывердиев 1986 года рождения, подорвался на мине и получил ранения.

Он был госпитализирован. Сообщается, что его состояние на данный момент стабильное.

По факту происшествия проводится расследование.