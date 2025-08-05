Китайский энтузиаст построил универсальный дрон

Китайский энтузиаст построил дрон, который ходит, плавает и летает, используя шасси, напечатанное на 3D-принтере.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: