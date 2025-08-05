https://news.day.az/hitech/1772226.html Китайский энтузиаст построил универсальный дрон - ВИДЕО Китайский энтузиаст построил дрон, который ходит, плавает и летает, используя шасси, напечатанное на 3D-принтере. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Китайский энтузиаст построил универсальный дрон - ВИДЕО
Китайский энтузиаст построил дрон, который ходит, плавает и летает, используя шасси, напечатанное на 3D-принтере.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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