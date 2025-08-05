ЕС отменил ответные пошлины против США

Европейский Союз после достигнутого в прошлом месяце соглашения с Вашингтоном приостановил введение ответных тарифов на товары из США на сумму 93 млрд евро.

Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель по торговле Еврокомиссии Олоф Гилл.

По его словам, тарифы, которые должны были вступить в силу 7 августа, приостановлены после завершения необходимых юридических процедур Комиссией.

Это решение рассматривается как шаг по снижению напряжённости между сторонами в сфере торговли.