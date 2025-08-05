В Швеции разбушевался "Флорис"

Шторм "Флорис", ранее затронувший Великобританию, достиг западного побережья Швеции.

Как передает Day.Az, по прогнозам Шведского метеорологического и гидрологического института (SMHI), наиболее сильные порывы ожидаются на побережье Бохуслена - до 25 м/с. В некоторых регионах объявлено "желтое" предупреждение.

"Ветер будет усиливаться с утра и достигнет пика во второй половине дня. Затем он начнет постепенно стихать к вечеру", - прогнозируют метеорологи.

Уже утром в Гётеборге были зафиксированы очень сильные порывы, в течение дня они могут достигать 18-23 м/с, по данным SMHI.

Метеорологи предупреждают о риске падения деревьев и нарушении движения транспорта. В связи с этим приостановлены некоторые железнодорожные маршруты, а также отменены паромы между Норвегией, Швецией и Данией.

Шторм затронул и Норвегию, где объявлены "оранжевое" и "желтое" метеопредупреждения. В регионе Ставангера зафиксировано падение десятков деревьев.

В Великобритании "Флорис" вызвал серьезные разрушения. По данным властей около 50 000 домов и предприятий остались без электричества. В Глазго и на острове Скай перевернулись автомобили, нарушено движение поездов, самолетов и паромов. Royal Edinburgh Military Tattoo и другие крупные мероприятия были отменены.

Отметим, что лето в Швеции в этом году выдалось экстремальным. В мае и июне наблюдалось на 30 % больше сильных ветров, чем обычно. В июле страну накрыли жара, грозы и ливни. Метеорологи SMHI отмечают, что такое сочетание экстремальных погодных явлений редкость для региона.