В Риме госпитализировали режиссера «Крестного отца» Копполу

Легендарный американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в римскую клинику "Тор Вергата".

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на медицинские источники.

Отмечается, что режиссер прибыл в палату после работы над проектами в Италии, где накануне представлял фильм "Мегаполис" и искал локации для новых съемок.

Накануне госпитализации Коппола провёл в Италии несколько недель. В середине июля он посетил фестиваль Magna Graecia в Калабрии, где обратился к молодежи.

"Говорят, мир - катастрофа. Но нет проблем, которые человечество не решит. Мы обязаны построить будущее ради детей", - заявил он.