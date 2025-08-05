https://news.day.az/world/1772298.html В Риме госпитализировали режиссера «Крестного отца» Копполу Легендарный американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в римскую клинику "Тор Вергата". Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на медицинские источники.
В Риме госпитализировали режиссера «Крестного отца» Копполу
Легендарный американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в римскую клинику "Тор Вергата".
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на медицинские источники.
Отмечается, что режиссер прибыл в палату после работы над проектами в Италии, где накануне представлял фильм "Мегаполис" и искал локации для новых съемок.
Накануне госпитализации Коппола провёл в Италии несколько недель. В середине июля он посетил фестиваль Magna Graecia в Калабрии, где обратился к молодежи.
"Говорят, мир - катастрофа. Но нет проблем, которые человечество не решит. Мы обязаны построить будущее ради детей", - заявил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре