На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников

5 августа продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим и их правопреемникам права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Давший показания в суде правопреемник потерпевшего Шамистана Садыхова - его отец Абдулага Садыхов заявил, что его сын погиб в результате обстрела, произведенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, правопреемник потерпевшего Вюсала Меликова - его отец Бахтияр Меликов сказал, что сын погиб в результате обстрела Лачина остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Правопреемник потерпевшего Джавада Магеррамова - его отец Садиг Магеррамов, отвечая на вопросы начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, сообщил, что сын погиб в результате обстрела, произведенного в агдеринском направлении остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Правопреемник потерпевшего Эльтуна Юнусова - его отец Джаваншир Юнусов отметил, что сын погиб в результате вражеского обстрела в Ходжавенде.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, потерпевший Мамед Гаибов заявил, что получил ранения в результате разрыва снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями. Тогда же ранения получили Рахиб Шихиев, Эльмин Эйвазов и Шахрат Гасымов.

Али Гейдаров в своих показаниях подчеркнул, что он и Сабутай Агабагиров получили ранения в Агдаме в результате разрыва поблизости снаряда, выпущенного противником.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевший Фарид Асланов отметил, что получил ранение в Ходжалы в результате огня, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Джамал Гамидов, отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, заявил, что получил ранение в Лачине в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного противником.

Габиль Ганбаров в своих показаниях сказал, что получил ранение в результате разрыва минометного снаряда в Ходжавендском районе. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший сообщил, что находившийся с ним в тот момент Мурад Мустафаев также получил ранение.

Афиг Сулейманов отметил, что пострадал от минного терроризма Армении. В своих показаниях он заявил, что получил ранение в результате подрыва на мине, установленной остатками армянских вооруженных сил и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Сулейман Гараев сказал, что получил ранение в результате обстрела противником Лачинского района.

Потерпевший Кянан Ахадов довел до внимания, что получил ранение в результате подрыва мины, передвигаясь на автомобиле в Агдамском районе. Он также сообщил, что в результате инцидента различные травмы получили находившиеся с ним в одной машине Афер Гусейнов, Юсиф Абдуллаев, Рашад Азиев и Адам Алиев.

Потерпевший Рашад Азиев, подтверждая сказанное К.Ахадовым, заявил, что получил ранение во время инцидента, автомобиль пришел в непригодное состояние.

Шахрияр Зарбалиев рассказал, что получил ранение в результате обстрела врагом Ходжалы. Он отметил, что тогда же различные телесные повреждения получили Эмиль Набиев и Ровшан Азимли.

Давшие затем показания Абдулла Гаджиев и Садиг Гамидов сказали, что получили ранения в результате обстрела, произведенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями: первый - в Агдере, второй - в Агдаме.

Очередное заседание суда назначено на 12 августа.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.