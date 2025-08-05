США выступят с «важным заявлением» по американским дронам

Администрация президента США Дональда Трампа 5 августа выступит с заявлением по вопросу развития американских беспилотников, Штаты якобы уже переходит к "доминированию американских дронов".

Как передает Day.Az, об этом заявил министр транспорта США Шон Даффи в соцсети X.

"Мы переходим к доминированию американских дронов... завтра важное заявление", - подчеркнул он.