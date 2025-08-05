https://news.day.az/world/1772112.html США выступят с «важным заявлением» по американским дронам Администрация президента США Дональда Трампа 5 августа выступит с заявлением по вопросу развития американских беспилотников, Штаты якобы уже переходит к "доминированию американских дронов". Как передает Day.Az, об этом заявил министр транспорта США Шон Даффи в соцсети X. "Мы переходим к доминированию американских дронов...
США выступят с «важным заявлением» по американским дронам
Администрация президента США Дональда Трампа 5 августа выступит с заявлением по вопросу развития американских беспилотников, Штаты якобы уже переходит к "доминированию американских дронов".
Как передает Day.Az, об этом заявил министр транспорта США Шон Даффи в соцсети X.
"Мы переходим к доминированию американских дронов... завтра важное заявление", - подчеркнул он.
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