Гонконг побил рекорд по осадкам в августе за 141 год

В Гонконге зафиксирован самый сильный августовский ливень с 1884 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.

"Почерневшее небо во вторник вызвало рекордные ливни в Гонконге и высокотехнологичных городах, расположенных в районе дельты Жемчужной реки на юге Китая, что привело к нарушению работы больниц и закрытию школ и судов", - говорится в материале.

Отмечается, что к 14:00 (10:00 по Баку) в Гонконге выпало более 350 мм осадков, из-за этого был введен высший уровень предупреждения о ливнях ("черный" сигнал).