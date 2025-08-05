https://news.day.az/world/1772228.html Гонконг побил рекорд по осадкам в августе за 141 год В Гонконге зафиксирован самый сильный августовский ливень с 1884 года. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.
Гонконг побил рекорд по осадкам в августе за 141 год
В Гонконге зафиксирован самый сильный августовский ливень с 1884 года.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.
"Почерневшее небо во вторник вызвало рекордные ливни в Гонконге и высокотехнологичных городах, расположенных в районе дельты Жемчужной реки на юге Китая, что привело к нарушению работы больниц и закрытию школ и судов", - говорится в материале.
Отмечается, что к 14:00 (10:00 по Баку) в Гонконге выпало более 350 мм осадков, из-за этого был введен высший уровень предупреждения о ливнях ("черный" сигнал).
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