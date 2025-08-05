https://news.day.az/world/1772283.html В Иране назначили нового секретаря Высшего совета нацбезопасности Президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил советника верховного лидера исламской республики Али Лариджани секретарем Высшего совета национальной безопасности. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство NourNews.
В Иране назначили нового секретаря Высшего совета нацбезопасности
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил советника верховного лидера исламской республики Али Лариджани секретарем Высшего совета национальной безопасности.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство NourNews.
"Распоряжением Масуда Пезешкиана Али Лариджани назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности", - говорится в материале.
С 2023 года на этой должности находился Али Акбар Ахмадиан.
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