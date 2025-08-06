https://news.day.az/world/1772304.html Трамп назвал вероятного кандидата на выборах американского президента Американский президент Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс является наиболее вероятным кандидатом на предстоящих выборах от республиканцев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По словам лидера США, говорить об этом пока слишком рано. "Наиболее вероятно, он - вице-президент. Слишком рано, но он делает отличную работу.
Трамп назвал вероятного кандидата на выборах американского президента
Американский президент Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс является наиболее вероятным кандидатом на предстоящих выборах от республиканцев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам лидера США, говорить об этом пока слишком рано. "Наиболее вероятно, он - вице-президент. Слишком рано, но он делает отличную работу. Он, вероятно, фаворит на данный момент", - назвал он своего преемника.
По словам Трампа, есть и другие претенденты, например госсекретарь США Марко Рубио.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре