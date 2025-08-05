Google высмеяла Apple

В рекламе нового смартфона Pixel 10 компания Google прямо предложила пользователям iPhone сменить смартфон, намекая на задержки в запуске ключевых ИИ-функций Apple Intelligence.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал 9to5Google.

В рекламном ролике Google Pixel 10 диктор иронично заявляет, что пользователи могут просто сменить смартфон, если выход обещанной функции растягивается на год.

"Если вы покупаете смартфон из-за функции, которую обещают "вскоре", но это "вскоре" растягивается на год - вы можете пересмотреть значение слова "вскоре". А можете просто сменить смартфон", - говорится в ролике.

Таким образом Google намекнула на задержку персонализированной Siri, которую Apple впервые представила еще в июне 2024 года. С тех пор компания продвигала эту функцию как одно из флагманских решений своей новой ИИ-системы. Однако ни на сентябрьской презентации iPhone 16, ни в последующих обновлениях Apple не продемонстрировала полноценную версию обновленного ассистента.

По слухам, одной из причин затяжной разработки ИИ-версии Siri является внутренняя неэффективность в команде разработчиков: слабое руководство, отсутствие мотивации и низкий уровень риска в подходах к разработке. Весной 2025 года против Apple был подан коллективный иск за недостоверную рекламу функций, а летом - еще один, уже от группы акционеров.