В США гонщик погиб при попытке установить рекорд скорости

Американский гонщик Крис Рашке погиб 4 августа при попытке установить новый рекорд скорости.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, трагедия произошла на высохшем соленом озере Бонневилл в штате Юта, известном как одно из главных мест для скоростных заездов.

60-летний спортсмен потерял управление болидом при скорости 457 км/ч - машина взлетела в воздух и разбилась. Точная причина аварии пока устанавливается.

Год назад Рашке уже побеждал в аналогичном заезде, разогнавшись до 459 км/ч. Его имя было хорошо известно в кругах энтузиастов экстремальных скоростей.