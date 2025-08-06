https://news.day.az/sport/1772301.html В США гонщик погиб при попытке установить рекорд скорости Американский гонщик Крис Рашке погиб 4 августа при попытке установить новый рекорд скорости. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, трагедия произошла на высохшем соленом озере Бонневилл в штате Юта, известном как одно из главных мест для скоростных заездов.
В США гонщик погиб при попытке установить рекорд скорости
Американский гонщик Крис Рашке погиб 4 августа при попытке установить новый рекорд скорости.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, трагедия произошла на высохшем соленом озере Бонневилл в штате Юта, известном как одно из главных мест для скоростных заездов.
60-летний спортсмен потерял управление болидом при скорости 457 км/ч - машина взлетела в воздух и разбилась. Точная причина аварии пока устанавливается.
Год назад Рашке уже побеждал в аналогичном заезде, разогнавшись до 459 км/ч. Его имя было хорошо известно в кругах энтузиастов экстремальных скоростей.
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