Еще один производитель игровых консолей поднял цены

Японская корпорация Nintendo подняла цены на приставки Switch и аксессуары к ним.

Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание Neowin.

Фирма объявила об увеличении цен в США. Стоимость оригинальной консоли Nintendo Switch увеличилась с 300 до 340 долларов, компактной приставки Nintendo Switch Lite - с 200 до 230 долларов. Также подорожала улучшенная Nintendo Switch OLED, которая теперь стоит 400 вместо 350 долларов.

Новая приставка Nintendo Switch 2, анонсированная в апреле, не подорожала - на старте ее оценили в 450 долларов. Однако подняли цены на аксессуары. Контроллеры Joy-Con, Switch Pro и NES подорожали на 10 долларов - до 90, 80 и 70 долларов соответственно. Nintendo оказалась очередным производителем консолей, который поднял цены на свою продукцию - в апреле в ряде регионов мира это уже сделала Sony.

В Nintendo объяснили рост цен "рыночными условиями". Также в компании подчеркнули, что цены на Nintendo Switch 2 в США останутся прежними, но "в будущем может потребоваться их корректировка".

Журналисты Neowin отметили, что из-за роста цен актуальная Nintendo Switch 2 теперь стоит всего на 50 долларов дороже Nintendo Switch OLED. "В целом, поклонники Nintendo в США теперь будут платить за свои консоли до 15 процентов больше", - заключили авторы.