Xiaomi выпустила умный кондиционер

Xiaomi представила кондиционер Mijia Air Conditioner Healthy Wind 1.5HP с индикатором качества воздуха. Устройство поддерживает режимы охлаждения и обогрева, оснащено системой очистки воздуха и интегрируется в экосистему умного дома Xiaomi.

Как передает Day.Az, об этом сообщает NotebookCheck.

Кондиционер обеспечивает воздушный поток до 780 куб. м/ч через выходное отверстие диаметром 108 мм. Заявленная мощность составляет 850 Вт в режиме охлаждения и 1290 Вт при обогреве. Согласно данным производителя, охлаждение помещения начинается в течение 30 секунд, а нагрев до комфортной температуры занимает около одной минуты.

Особое внимание уделено уровню шума: в ночном режиме он не превышает 18 дБА. Управление устройством доступно как через пульт дистанционного управления, так и через приложение Xiaomi Home. Также реализована поддержка фирменной системы HyperOS Connect для взаимодействия с другими продуктами экосистемы.

Система очистки воздуха включает встроенный фильтр, устраняющий до 99,99% вируса гриппа A (H1N1) и до 95% частиц пыльцы. Кроме того, предусмотрена функция самоочистки с нагревом до 56 градусов Цельсия. Дисплей на корпусе и мобильное приложение отображают данные о качестве воздуха, включая показатели формальдегида, PM2.5 и CO₂.

Габариты внутреннего блока составляют 860х311х208 мм, а энергоэффективность устройства соответствует коэффициенту APF 5.32. Рекомендованная розничная цена Mijia Air Conditioner Healthy Wind 1.5HP в Китае составила 2 999 юаней.