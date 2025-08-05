Кто спустил Бесогона на Азербайджан - и зачем это Кремлю? - ВИДЕО
На YouTube-канале азербайджанской телерадиокомпании CBC опубликован документальный фильм посвященный бесогону, режиссеру и актеру Никите Сергеевичу Михалкову.
Как сообщает во вторник Day.Az, видеоматериал начинается с едкой реплики, точно отражающей суть героя фильма:
"Когда говорят, что дно - это только начало, перед глазами сразу всплывает фигура Никиты Михалкова. Вечно холёный, вечно усатый, вечно возле кормушки. В детстве - любимчик системы, во взрослом возрасте - её громкоговоритель".
Авторы фильма представляют Михалкова не просто как одиозную фигуру, а как целый бренд - "Бесогон" давно превратился в своеобразную торговую марку, под которой распространяется набор маниакальных идей, обёрнутых в фантик показной духовности и псевдомудрости.
Представляем вашему вниманию полное видео документального фильма:
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