https://news.day.az/unusual/1772172.html В ночном небе засняли редкое атмосферное явление - ФОТО На фото не северное сияние, а именно свечение воздуха. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это слабое естественное свечение в ночном небе, порождаемое химическими реакциями в верхних слоях атмосферы. Иногда выглядит зеленым, красным или голубым и напоминает северное сияние.
В ночном небе засняли редкое атмосферное явление - ФОТО
На фото не северное сияние, а именно свечение воздуха.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Это слабое естественное свечение в ночном небе, порождаемое химическими реакциями в верхних слоях атмосферы.
Иногда выглядит зеленым, красным или голубым и напоминает северное сияние.
Его можно увидеть только в очень темном, чистом небе.
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