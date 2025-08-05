В ночном небе засняли редкое атмосферное явление

На фото не северное сияние, а именно свечение воздуха.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это слабое естественное свечение в ночном небе, порождаемое химическими реакциями в верхних слоях атмосферы.

Иногда выглядит зеленым, красным или голубым и напоминает северное сияние.

Его можно увидеть только в очень темном, чистом небе.