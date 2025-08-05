В Стамбуле мужчина попытался поджечь мечеть Айя-София

В Стамбуле в мечети Айя-София неизвестный мужчина предпринял попытку поджога.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, он поджег бумагу у основания одной из колонн, и огонь перекинулся на ковер.

Сотрудница мечети оперативно заметила пламя и сообщила об этом имаму, который оперативно потушил пожар, приподняв ковер.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого через несколько часов после происшествия. Им оказался Месут Гючлю. По данным телеканала, мужчина ранее проходил курс лечения в психиатрической больнице в стамбульском районе Бакыркёй. По решению суда он был взят под арест.