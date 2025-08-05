Какой была температура воздуха в июле в Азербайджане?

В июле этого года температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове в течение 27 дней превышала климатическую норму на 0,3-5,3 градуса, а 4 дня была ниже нормы на 0,2-2,4 градуса.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

"Среднемесячная температура июля составила +28,0°, что на 1,8 градуса выше климатической нормы", - сообщил глава Службы Назим Махмудов.

По его словам, максимальная температура воздуха в июле в Баку и на Абшеронском полуострове достигала +39,1°, в регионах - до +41°.

"Минимальная температура была зафиксирована 10 июля и составила +18,7° (Бина), в высокогорье 2 июля - +4,8° (Шахдаг). В некоторые дни июля из-за ветреной погоды объявлялись "желтые" и "оранжевые" предупреждения, максимальная скорость ветра достигала 28 м/с в Баку и на Абшероне, и до 26 м/с - в регионах", - сказал он.