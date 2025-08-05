Азербайджан и США обсудили развитие экономического сотрудничества

Обсуждены возможности экономического сотрудничества между Азербайджаном и США.

Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в "X", передает Day.Az.

"Азербайджан и США имеют большие перспективы для развития сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, инвестиционной, транспортно-транзитной, промышленной и других сферах. На встрече с временным поверенным посольства США в Азербайджане Эми Карлон мы рассмотрели возможность реализации этого потенциала совместными инициативами, подчеркнули важность проектов, реализуемых в рамках взаимных интересов, для развития региона", - отмечается в публикации.