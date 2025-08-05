https://news.day.az/economy/1772261.html Азербайджан и США обсудили развитие экономического сотрудничества Обсуждены возможности экономического сотрудничества между Азербайджаном и США. Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в "X", передает Day.Az.
Азербайджан и США обсудили развитие экономического сотрудничества
Обсуждены возможности экономического сотрудничества между Азербайджаном и США.
Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в "X", передает Day.Az.
"Азербайджан и США имеют большие перспективы для развития сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, инвестиционной, транспортно-транзитной, промышленной и других сферах. На встрече с временным поверенным посольства США в Азербайджане Эми Карлон мы рассмотрели возможность реализации этого потенциала совместными инициативами, подчеркнули важность проектов, реализуемых в рамках взаимных интересов, для развития региона", - отмечается в публикации.
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