Экскаваторы и грузовики отыграли пьесу Шекспира в Эстонии

В Эстонии поставили пьесу "Ромео и Джульетта" с экскаваторами.

Как передает Day.Az, об этом пишет Baltnews.

Вместо актеров - грузовики, автобусы и экскаваторы, а вместо театра - карьер.

Все диалоги были переданы без слов, лишь через движения машин, музыку и спецэффекты.

Роль Джульетты сыграла Ford Ranger, а Ромео - грузовик MAN, который в финале принял яд "АИ-92" вместо "дизеля".