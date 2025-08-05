https://news.day.az/unusual/1772197.html Экскаваторы и грузовики отыграли пьесу Шекспира в Эстонии - ВИДЕО В Эстонии поставили пьесу "Ромео и Джульетта" с экскаваторами. Как передает Day.Az, об этом пишет Baltnews. Вместо актеров - грузовики, автобусы и экскаваторы, а вместо театра - карьер. Все диалоги были переданы без слов, лишь через движения машин, музыку и спецэффекты.
Экскаваторы и грузовики отыграли пьесу Шекспира в Эстонии - ВИДЕО
В Эстонии поставили пьесу "Ромео и Джульетта" с экскаваторами.
Как передает Day.Az, об этом пишет Baltnews.
Вместо актеров - грузовики, автобусы и экскаваторы, а вместо театра - карьер.
Все диалоги были переданы без слов, лишь через движения машин, музыку и спецэффекты.
Роль Джульетты сыграла Ford Ranger, а Ромео - грузовик MAN, который в финале принял яд "АИ-92" вместо "дизеля".
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