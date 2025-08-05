На этой дороге в Баку снижена скорость

С 30 июля официально снижено ограничение максимальной скорости на магистральной дороге от круга Локбатан до Алята. Ранее на этом участке допускалась скорость до 110 км/ч, теперь действует ограничение в 90 км/ч. В некоторых зонах скорость будет снижена до 70 км/ч. В связи с этим были изменены дорожные знаки, а также государственные структуры предупредили водителей о нововведении.

Однако мобильные навигационные приложения, особенно широко используемое в Азербайджане приложение Waze, пока не полностью отразили эти изменения. В некоторых местах программа по-прежнему показывает ограничение в 110 или 90 км/ч. Некоторые водители уже пожаловались в социальных сетях, что попали на радары из-за несоответствия данных и предостерегают других пользователей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber, транспортный эксперт Ясин Мустафаев отметил, что если водитель ориентируется не на реальные дорожные знаки, а на показания приложений, это может привести к штрафам через камеры и радары, а также создать риск дорожно-транспортных происшествий.

Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперты и профильные структуры обращаются к водителям с призывом не полагаться исключительно на мобильные приложения, всегда обращать внимание на реальные дорожные знаки.

Во всех случаях данные мобильных приложений следует использовать только как вспомогательный инструмент.

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