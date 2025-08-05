Азербайджанский пункт пропуска продемонстрировал высокий уровень эффективности

Согласно последнему анализу индекса трансграничной торговли и транспортной взаимосвязанности (CBTTFI), пункт пропуска "Гырмызы керпю", расположенный на границе Азербайджана, продемонстрировал высокий уровень эффективности.

Об этом говорится в новом отчете Азиатского банка развития (АБР), передает Day.Az.

Общий балл составил 71 процент, что является одним из лучших результатов среди шести проанализированных пунктов пересечения границы в регионе.

Наиболее сильные стороны азербайджанского пункта отмечены в таких категориях, как:

таможенные процедуры и формальности - 79 процентов;

координация между таможенными органами - 77 процентов;

поддержка транзитной инфраструктуры - 64 процента.

В рамках анализа были также рассмотрены пункты в Грузии, Узбекистане, Пакистане и Туркменистане. Самый высокий общий балл показал пункт "Яллама" в Узбекистане - 77 процентов, а пакистанский пункт "Торхам" стал лидером по координации таможни (88 процентов) и поддержке транзита (82 процента). Пункты в Туркменистане получили наивысшую оценку в сфере транспортного регулирования - 100 процентов.