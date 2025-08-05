В Азербайджане будут штрафоваться НПО, нарушившие требования законодательства об оказании услуг и выполнении работ

В Азербайджане устанавливаются штрафы за нарушение неправительственной организацией требований законодательства об оказании услуг и выполнении работ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к Кодексу об административных проступках, утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

В соответствии с законом, согласно новой статье 432-1 Кодекса, за непредставление неправительственной организацией договоров об оказании услуг или выполнении работ за счет внешних источников финансирования в установленные законодательством сроки в орган (учреждение), определяемый соответствующим органом исполнительной власти, для регистрации, должностные лица будут оштрафованы в размере от 1 500 до 2 500 манатов, юридические лица - от 5 000 до 7 000 манатов.

Оказание услуг или выполнение работ НПО без договора на оказание услуг или выполнение работ за счет внешних финансовых источников или по незарегистрированному договору, а также получение в связи с этим финансовых и (или) иных материальных средств влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 2500 до 5000 манатов, на юридических лиц - от 8000 до 15000 манатов.

За проведение неправительственными организациями, банками и другими поставщиками платёжных услуг банковских и иных операций по договорам об оказании услуг или выполнении работ, финансируемым из иностранных источников, не зарегистрированных в порядке, установленном законом "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)", должностные лица подвергнутся штрафу в размере от 2 500 до 5 000 манатов, а юридические лица - от 5 000 до 8 000 манатов.

Глава государства подписал указ в связи с исполнением соответствующего закона.