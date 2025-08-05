В Туркменистане проходят Национальные дни Азербайджана

В рамках III Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая проходит 5-8 августа 2025 года в Национальной туристической зоне Аваза в Туркменистане, организуются Национальные дни Азербайджана.

Мероприятия знакомят международную аудиторию с богатой культурой, историческим наследием и художественными традициями Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджанский павильон будет открыт для посетителей на территории проведения конференции.

Здесь будут представлены книги, брошюры, сувениры, ковры, келагаи и образцы прикладного искусства по истории и культурному наследию нашей страны. Посетители также смогут познакомиться с изделиями ручной работы, которые отражают наши древние ремесленные традиции.

На художественной выставке под открытым небом "Жемчужины национального наследия Азербайджана" будут представлены образцы ковров, шебеке, украшений, текельдуз и келагаи из фондов Национального музея ковра Азербайджана. Также пройдут мастер-классы по ковроткачеству, искусству шебеке, изготовлению ювелирных изделий и келагаи.

В кулинарном разделе выставочной зоны будут представлены традиционные блюда и сладости нашей национальной кухни, продемонстрированы гостеприимство и кулинарные традиции нашей страны.

5 августа в рамках церемонии открытия конференции будет организован гала-концерт. 6 августа по случаю Национального дня Азербайджана состоится грандиозная концертная программа, а 8 августа - заключительный гала-концерт с участием мастеров искусств Азербайджана.