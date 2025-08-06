Известная американская актриса скончалась в возрасте 33 лет

Американская актриса Келли Мак, которая сыграла в постапокалиптическом сериале "Ходячие мертвецы", умерла в возрасте 33 лет.

Как передает Day.Az, об этом на странице артистки в социальной сети Instagram сообщила ее сестра.

Женщина ушла из жизни в своем родном городе Цинциннати, расположенном в штате Огайо.

"Келли мирно скончалась в субботу вечером в окружении любящей матери и тети", - сказано в публикации.

Как пишет издание Hollywood Reporter со ссылкой на заявление семьи Мак, причиной смерти актрисы стала глиома центральной нервной системы.

Мак родилась в 1992 году в США. В "Ходячих мертвецах" она исполнила роль Аделины (Адди). Этот персонаж появился в девятом сезоне сериала.