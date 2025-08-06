На этих улицах Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

2) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3) проспекте Зии Буниятова, перед Бакинским олимпийским стадионом до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

4) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра.