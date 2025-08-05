https://news.day.az/unusual/1772137.html Полицейский обезвредил аллигатора голыми руками - ВИДЕО В США полицейский голыми руками задержал аллигатора. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Рептилия проникла в бассейн частного дома, жильцы справиться с незваным гостем не смогли и обратились за помощью в полицию.
Полицейский обезвредил аллигатора голыми руками - ВИДЕО
В США полицейский голыми руками задержал аллигатора.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Рептилия проникла в бассейн частного дома, жильцы справиться с незваным гостем не смогли и обратились за помощью в полицию.
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