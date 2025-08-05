Полицейский обезвредил аллигатора голыми руками

В США полицейский голыми руками задержал аллигатора.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Рептилия проникла в бассейн частного дома, жильцы справиться с незваным гостем не смогли и обратились за помощью в полицию.