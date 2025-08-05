Лига чемпионов: "Карабах" ведет после первого тайма

Агдамский "Карабах" начал первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Шкендии" из Северной Македонии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, первый поединок двухматчевого противостояния команда Гурбана Гурбанова проводит в Скопье.

Агдамцы с первых минут захватили преимущество в матче, создав у ворот соперника несколько опасных моментов. В одном из эпизодов хозяева поля нарушили правила в своей штрафной, и на 18-й минуте Торал Байрамов точно реализовал пенальти "Шкендии" - 1:0.

В итоге с таким же счетом команды ушли на перерыв.

Лига чемпионов УЕФА

Третий квалификационный раунд, первый матч

Пятое августа

22:00. "Шкендия" (Северная Македония) - "Карабах" (Азербайджан) - 0:1

Судья: Иван Кружляк (Словакия)

Скопье. Стадион "Тодор Проески"

Гол: Байрамов, 18-пен. (0:1)

"Шкендия": 24. Бакукар Кайе, 2. Александр Трумчи, 15. Имран Фетай, 5. Климан Каке, 11. Роналдо Вебстер, 4. Решат Рамадани, 6. Амаду Альхассан, 10. Эндрит Крансичи, 29. Фабрис Тамба, 77. Лиридон Латифи, 7. Бесарт Ибрахими (к)

Главный тренер: Жетон Бегири

"Карабах": 99. Матеуш Кохальски, 27. Торал Байрамов, 81. Кевин Медина, 13. Бехлул Мустафазаде, 2. Матеус Силва, 20. Кади Боржес, 35. Педру Бикалью, 11. Эммануэль Аддей, 10. Абдулла Зубир (к), 15. Леандро Андраде, 90. Нариман Ахундзаде

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

Отметим, что ответный поединок между командами состоится 12 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.