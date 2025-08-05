https://news.day.az/world/1772268.html Трамп раскрыл планы по участию в будущих выборах президента США Президент США Дональд Трамп, скорее всего, не будет участвовать в следующих выборах американского лидера. Как передает Day.Az, об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу CNBC. "Скорее всего, нет", - сказал политик.
Трамп раскрыл планы по участию в будущих выборах президента США
Президент США Дональд Трамп, скорее всего, не будет участвовать в следующих выборах американского лидера.
Как передает Day.Az, об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу CNBC.
"Скорее всего, нет", - сказал политик.
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