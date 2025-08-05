Трамп раскрыл планы по участию в будущих выборах президента США

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, не будет участвовать в следующих выборах американского лидера.

Как передает Day.Az, об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу CNBC.

"Скорее всего, нет", - сказал политик. 