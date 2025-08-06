В американском штате Индиана появится аналог тюрьмы «Аллигатор Алькатрас»

В штате Индиана планируется создание тюрьмы The Speedway Slammer, который станет расширенным аналогом "Аллигатора Алькатрас".

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство внутренней безопасности США.

"Министерство внутренней безопасности (DHS) объявило о новом партнерстве со штатом Индиана по расширению мест содержания под стражей ICE на 1 тыс. мест. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) сотрудничает с департаментом исправительных учреждений Индианы, и эти места будут доступны в исправительном центре Майами", - указано на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что там также будут находиться под стражей некоторые из преступников-нелегалов.

Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм, в свою очередь, заявила, что создание The Speedway Slammer позволит значительно усилить борьбу против нелегальных мигрантов, проживающих на территории страны.