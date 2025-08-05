Панельная дискуссия "Ханкенди" в летнем лагере диаспорской молодежи вызвала большой интерес

В VI летнем лагере диаспорской молодежи в Ханкенди, организованном Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой совместно с Фондом Гейдара Алиева, было организовано панельное заседание под названием "Ханкенди".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии, проведенном под модераторством заведующей отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Весили Вахидгызы, приняли участие уроженка Ханкенди, супруга Национального героя Ширина Мирзоева, бывший депутат Флора Гасымова, азербайджанский музыкант Арзу Рзаева из Ханкенди, проживающая в настоящее время в Норвегии, профессор Солмаз Тохиди и жительница Ханкенди Хатира Велиева.

На мероприятии были показаны кадры поднятия Президентом Ильхамом Алиевым нашего трехцветного флага в Ханкенди, а также видеоматериал на азербайджанском и английском языках, связанный с историей основания города Ханкенди. Были озвучены факты о богатой истории города Ханкенди, восстановлении исторической справедливости, о том, что город стал символом восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Также участники панельной дискуссии поделились своими воспоминаниями и радостью возвращения в Карабах спустя 30 лет.

Мероприятие завершилось ответами на вопросы и исполнением участниками лагеря патриотических песен.

Отметим, что VI летний лагерь диаспорской молодежи проходит с 3 по 9 августа при совместной организации Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда Гейдара Алиева. В летнем лагере принимают участие 128 молодых людей из 61 страны мира. Предыдущие аналогичные мероприятия проходили в Шеки, Шамахы, Шуше, Нахчыване и Лачине, и в них участвовали в общей сложности более 700 молодых людей из более чем 60 стран.