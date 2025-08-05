Али Асадов принял участие в подготовительном заседании к 7-й консультативной встрече глав государств стран ЦА

5 августа в расположенной в городе Туркменбаши национальной туристической зоне "Аваза" состоялось подготовительное заседание к 7-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принял участие в заседании.