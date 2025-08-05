https://news.day.az/economy/1772173.html Али Асадов принял участие в подготовительном заседании к 7-й консультативной встрече глав государств стран ЦА - ФОТО 5 августа в расположенной в городе Туркменбаши национальной туристической зоне "Аваза" состоялось подготовительное заседание к 7-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана.
Али Асадов принял участие в подготовительном заседании к 7-й консультативной встрече глав государств стран ЦА - ФОТО
5 августа в расположенной в городе Туркменбаши национальной туристической зоне "Аваза" состоялось подготовительное заседание к 7-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана.
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принял участие в заседании.
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