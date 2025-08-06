https://news.day.az/showbiz/1772299.html Стала известна официальная причина смерти Оззи Осборна Официальной причиной смерти британского рок-музыканта и лидера группы Black Sabbath Оззи Осборна стал инфаркт. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Sun. В официальном свидетельстве о смерти указаны "острый инфаркт миокарда" и "внебольничная остановка сердца".
Стала известна официальная причина смерти Оззи Осборна
Официальной причиной смерти британского рок-музыканта и лидера группы Black Sabbath Оззи Осборна стал инфаркт.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Sun.
В официальном свидетельстве о смерти указаны "острый инфаркт миокарда" и "внебольничная остановка сердца". В качестве "сопутствующих причин": "ишемическая болезнь сердца" и "болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией". На момент остановки сердца артисту было 76 лет.
Также журналисты отмечают, что в графе о деятельности ушедшего музыканта написано, что он "легенда рока, автор песен и исполнитель".
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