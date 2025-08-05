В VI летнем лагере диаспорской молодежи организовано панельное заседание на тему "Конституция и суверенитет"

Первое панельное заседание VI летнего лагеря диаспорской молодежи в Ханкенди было посвящено теме "Конституция и суверенитет".

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Отмечено, что гостями мероприятия, модератором которого выступил декан факультета гуманитарных и социальных наук Карабахского университета Эльмар Мустафаев, стали председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, депутат Али Гусейнов, судья Конституционного суда Рашид Рзаев и судья Европейского суда по правам человека Латиф Гусейнов.

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики, 2025 год в нашей стране объявлен "Годом Конституции и суверенитета", и Vl летний лагерь диаспорской молодежи также посвящен этому знаменательному событию. Было отмечено, что 2025 год - это также год 30-летия принятия Конституции Азербайджанской Республики и 5-летия нашей славной Победы в 44-дневной войне.

Депутат Али Гусейнли подчеркнул, что Конституция Азербайджанской Республики является высшим документом, определяющим правовые и политические основы нашего государства, и отметил, что понятие суверенитета занимает центральное место в защите нашей независимости. Он призвал молодежь диаспоры повышать свои правовые знания и защищать национальные интересы Азербайджана на международном уровне.

Судья Конституционного суда Рашид Рзаев заявил, что Конституция Азербайджана является гарантом прав человека. Он отметил важность понимания основ правового государства и приверженности Конституции нашими соотечественниками, проживающими за рубежом.

Судья Европейского суда по правам человека Латиф Гусейнов в своем выступлении рассказал об интеграции Азербайджана в международно-правовую систему и достижениях в области прав человека. Он подчеркнул, что диаспорская молодежь может сыграть важную роль в доведении до мировой общественности азербайджанских реалий и ценностей государственности.

Заседание продолжилось интерактивными дискуссиями. Молодежь диаспоры провела широкий обмен мнениями о правовой системе, гражданской ответственности, ценностях государственности и защите национального суверенитета.

Отметим, что VI летний лагерь диаспорской молодежи проходит с 3 по 9 августа при совместной организации Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда Гейдара Алиева. В летнем лагере принимают участие 128 молодых людей из 61 страны мира. Предыдущие аналогичные мероприятия проходили в Шеки, Шамахы, Шуше, Нахчыване и Лачине, и в них участвовали в общей сложности более 700 молодых людей из более чем 60 стран.