Умер экс-президент Румынии

Бывший президент Румынии Ион Илиеску скончался на 96-м году жизни.

Как передает Day.Az, об этом на своем сайте сообщила на пресс-служба правительства республики.

"Бывший глава румынского государства скончался сегодня, 5 августа 2025 года, в больнице скорой медицинской помощи имени доктора Агриппы Ионеску", - говорится в сообщении.

Подробности о программе государственных похорон представители кабмина пообещали сообщить в ближайшее время. Причина смерти Илиеску не уточняется.

Ион Илиеску дважды занимал пост президента Румынии: в 1990-1996 и 2000-2004 годах. Как отметил в некрологе премьер-министр страны Илие Боложан, деятельность Илиеску, включавшая, в частности, пересмотр конституции в 2003 году, существенно повлияла на направление развития Румынии, и он "вошел в историю".