Звезда Бродвея умерла в 101 год

Звезда Бродвея, певица, актриса и телеведущая Джейн Морган Вайнтрауб скончалась в Неаполе (штат Флорида, США).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Deadline.

Смерть Джейн Морган наступила по естественным причинам, уточнила семья. Ей был 101 год.

"Наша любимая Джейн мирно скончалась во сне", - говорится в заявлении семьи.

Джейн Морган (настоящее имя Флоренс Кэтрин Карриер) родилась на свет в 1924 году. В 50-е годы она обрела известность с альбомом "The American Girl from Paris", а ее композиция "Fascination" из фильма "Любовь после полудня" стала всемирно известной. Она рекордсменка среди певиц, появившихся в шоу Эда Салливана - в телепередаче она участвовала 50 раз.

На Бродвее Морган появилась в мюзиклах "Безумства Зигфелда", "Шоу Джека Бенни", "Мэйм", "Кан-Кан" и "Джентльмены предпочитают блондинок".

В 1965 году она вышла замуж за продюсера Джерри Вайнтрауба, удочерила трех девочек и оставила эстраду в 1970-х годах, изредка выходя на сцену на благотворительных мероприятиях. Помогала мужу в работе над фильмами, включая "Одиннадцать друзей Оушена".