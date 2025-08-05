В WhatsApp появится новая функция

В бета-версии WhatsApp для Android обнаружена функция под названием "Гостевые чаты", которая позволит пользователям мессенджера обмениваться сообщениями с незарегистрированными людьми.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Так, при создании нового чата пользователь сможет выбрать опцию общения без указания номера телефона. Приложение сгенерирует уникальную ссылку, которую можно отправить собеседнику. Перейдя по ней, получатель откроет веб-версию WhatsApp с уже созданным чатом.

Общение в рамках "Гостевых чатов" возможно без временных ограничений, однако с определенными функциональными ограничениями: доступна только текстовая переписка. Отправка медиафайлов, документов, стикеров и GIF-анимации не поддерживается. При этом все сообщения защищены сквозным шифрованием, как и привычные чаты.

Отмечается, что, если собеседник в будущем зарегистрируется в мессенджере, у него появится возможность сохранить гостевой чат и продолжить диалог уже в стандартном формате.

В WABetaInfo считают, что внедрение функции может быть частью стратегии Meta по расширению пользовательской базы WhatsApp.

О сроках запуска "Гостевых чатов" в стабильной версии приложения пока не сообщается. Вероятно, функция появится в одном из следующих крупных обновлений.