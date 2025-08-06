Ночная обстановка на улице Лондона

Ночная обстановка на Оксфорд-стрит, одной из самых фешенебельных улиц Лондона.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Кто-то устроился на картонных подстилках у входов в бутики, кто-то лежит прямо на асфальте, укрывшись курткой или пледом.

Эта картина становится всё более привычной и подчёркивает резкий социальный контраст в самом центре британской столицы.