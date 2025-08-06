https://news.day.az/world/1772322.html Ночная обстановка на улице Лондона - ВИДЕО Ночная обстановка на Оксфорд-стрит, одной из самых фешенебельных улиц Лондона. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Кто-то устроился на картонных подстилках у входов в бутики, кто-то лежит прямо на асфальте, укрывшись курткой или пледом.
Ночная обстановка на улице Лондона - ВИДЕО
Ночная обстановка на Оксфорд-стрит, одной из самых фешенебельных улиц Лондона.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Кто-то устроился на картонных подстилках у входов в бутики, кто-то лежит прямо на асфальте, укрывшись курткой или пледом.
Эта картина становится всё более привычной и подчёркивает резкий социальный контраст в самом центре британской столицы.
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