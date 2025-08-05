Возле побережья Доминиканы произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у юго-восточного побережья Доминиканской Республики рано утром во вторник.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным организации, землетрясение произошло в 38 километрах к юго-востоку от города Бока-де-Юма на глубине 168 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.