https://news.day.az/world/1772269.html Возле побережья Доминиканы произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у юго-восточного побережья Доминиканской Республики рано утром во вторник. Как передает Day.Az, об этом сообщила Геологическая служба США. По данным организации, землетрясение произошло в 38 километрах к юго-востоку от города Бока-де-Юма на глубине 168 километров.
Возле побережья Доминиканы произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у юго-восточного побережья Доминиканской Республики рано утром во вторник.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Геологическая служба США.
По данным организации, землетрясение произошло в 38 километрах к юго-востоку от города Бока-де-Юма на глубине 168 километров.
О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
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