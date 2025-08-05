Ставка на национальные кадры: стратегия Президента Ильхама Алиева, нацеленная на будущее

Автор: Акпер Гасанов

Эта информация, к моему удивлению, не стала информационным поводом для публикации серии статей в отечественных СМИ. Хотя, новость была - более, чем важная. Итак, определены результаты приема на обучение по "Государственной программе на 2022-2028 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран" на уровне магистратуры.

По результатам конкурса 356 человек стали участниками программы на уровне магистратуры. Как сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования, в рамках Госпрограммы на 2025-2026 учебный год право на обучение на уровне бакалавриата получили 125, магистратуры - 356, докторантуры - 19 человек, всего 500 участников.

Из 500 человек, отобранных для участия в Госпрограмме, 160 будут обучаться в высших учебных заведениях, входящих в рейтинг "Топ-10 университетов". В этот список входят такие престижные высшие учебные заведения, как Стэнфордский университет, Массачусетский технологический институт, Национальный университет Сингапура, Оксфордский университет, Калифорнийский университет в Беркли, ETH Zurich (Цюрих), Гарвардский университет, Йельский университет.

Перед нами пример формирования национальной элиты через образование, реализуемый Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он регулярно подчеркивает, что капитал будущего - это не нефть и газ, а знания, интеллект и инвестиции в образование. Они - ключ к устойчивому развитию нашего государства. И в этом смысле, безусловно, стоит особо отметить одну из самых успешных инициатив главы нашего государства - отправку перспективной молодежи на обучение за счет государства в лучшие западные университеты.

Как видим, в стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева ставка делается на магистратурную и послевузовскую подготовку талантливых молодых кадров за рубежом. Глава государства генерирует новую интеллектуальную и технологическую элиту, возвращающуюся в Азербайджан. Следовательно, перед нами пример не только стремления Президента Азербайджана Ильхама Алиева построить мощное, самостоятельное общество, где национальная элита, получившая блестящее образование, становится фундаментом устойчивого развития, но и четкие, практические шаги в этом направлении.

Глава нашего государства сделал ставку на подготовку национальной военной, дипломатической, интеллектуальной элиты. Многие из тех, кто получил блестящее образование в лучших вузах мира за счет государства, уже вернулись на Родину и занимают различные государственные должности. Со временем, число таких, блестяще образованных, представителей национальной элиты, станет еще больше. И, в том числе с их помощью, мы построим крепкое, самодостаточное, поступательно развивающееся государство.

Особо подчеркну, что важным направлением стало и развитие национальной военной элиты. В Академии Вооруженных сил Азербайджана ежегодно обучаются около 800 курсантов, а с 2020 года началось углубленное сотрудничество с турецкими военными академиями. Более 300 офицеров азербайджанской армии прошли подготовку в Турции, в том числе в области военной стратегии, кибербезопасности и управления спецоперациями. Это позволило стране создать более мобильную и профессиональную армию, что доказала 44-дневная Отечественная война.

На дипломатическом фронте действует Государственная программа по подготовке кадров для МИД, в рамках которой более 100 молодых дипломатов прошли обучение в дипломатических академиях Франции, США и Великобритании. Значительная часть из них уже трудится в азербайджанских посольствах, миссиях при ООН, ОБСЕ и других международных организациях. Подобная кадровая политика существенно усиливает позиции Азербайджана на мировой арене.

Что касается научной и интеллектуальной элиты, то только за последние пять лет через грантовые программы Фонда науки при Президенте Азербайджана было профинансировано свыше 300 исследовательских проектов в области медицины, биотехнологий, ИИ и энергетики. Среди участников как ученые, так и аспиранты, многие из которых сегодня внедряют инновационные решения в университетах и НИИ страны.

Президентская инициатива по цифровизации и подготовке технических специалистов позволила создать Азербайджанскую школу программирования (ADA Tech), выпускники которой уже работают в Google, Amazon, SAP. Кроме того, ежегодно более 1 000 азербайджанских студентов получают государственные гранты на IT-обучение в Южной Корее, Эстонии и Германии - странах-лидерах цифровой трансформации.

Наконец, в условиях глобальной конкуренции за умы, особенно актуальной в эпоху гибридных войн и борьбы за информационное превосходство, подобные шаги по формированию высокообразованной, ответственной национальной элиты становятся не просто желательными, а жизненно необходимыми. Президент Азербайджана Ильхам Алиев понимает: будущее за теми, кто вкладывает в интеллект, науку, технологии. Именно поэтому Азербайджан уверенно идет по пути создания прочного, суверенного и прогрессивного государства.