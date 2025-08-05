Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, по имеющейся информации, могут на этой неделе встретиться в Белом доме для, возможного подписания прообраза, или считайте, предтечу окончательного мирного договора, документ, который зафиксирует политическую волю сторон двигаться в направлении всеобъемлющего урегулирования и открывает путь к дальнейшим переговорам.

Для президента США Дональда Трампа это стало бы символическим дипломатическим прорывом, к которому он стремится с начала июля, рассматривая урегулирование армяно-азербайджанского конфликта как один из ключевых внешнеполитических приоритетов в преддверии выборов и переформатирования глобальных альянсов.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, проинформировав его о деталях возможной предстоящей встречи в Белом доме и согласовав с Анкарой дальнейшие дипломатические действия в рамках региональной координации.

Для США это был бы шанс реабилитировать свою роль в мире, где их мягкая сила долгое время отступала перед вооруженными конфликтами. Учитывая заявления президента Трампа на пресс-конференции 28 июля ("Америка будет делать мир - не разрушением, а договорами"), встреча в Вашингтоне приобретает символическое значение.

В утечке, опубликованной The Washington Post 1 августа, говорится, что США предложили сторонам текст соглашения из 12 пунктов, основанного на взаимном признании, демаркации границ и международных гарантиях безопасности. Впервые США готовы выступить не только в роли фасилитатора, но и гаранта.

Южный Кавказ сегодня стоит на грани эпохального поворота. После десятилетий конфликта, взаимных обвинений, блокад и дипломатического тупика, регион впервые приблизился к моменту, когда будущее перестает быть заложником прошлого. Мир между Азербайджаном и Арменией - если он будет оформлен как стратегически продуманный документ с реальными механизмами реализации - способен изменить саму архитектуру Кавказа. И не только Кавказа.

Речь идет не просто о двух странах, подписывающих договор. Речь - о перезапуске целого региона, геополитически ключевого и геоэкономически недоиспользованного. Региона, где сходятся маршруты газа, нефти, волоконной связи, железных дорог, высоковольтных линий, культурных пересечений и религиозных границ. Где от одной подписи зависят судьбы десятков миллионов людей: от каспийских берегов до анатолийских гор, от черноморских портов до иранских границ.

Мирный договор, о котором идет речь, перестает быть исключительно гуманитарной темой. Он становится экономическим, транспортным, энергетическим, технологическим - словом, цивилизационным проектом. Не лозунгом, а логистикой. Не ритуалом, а платформой.

Сегодня ни один из актуальных международных маршрутов - будь то Международный транспортный коридор Север-Юг, Срединный коридор Восток-Запад, Южный газовый коридор или цифровые магистрали - не может быть реализован в полную мощность без полной и необратимой стабилизации Южного Кавказа. Без демаркации границ. Без разблокировки коммуникаций. Без экономической интеграции и трансформации зоны конфликта в зону кооперации.

Мир - это не про "обнимемся". Мир - это про то, чтобы между Горадизом и Капаном шел поезд. Чтобы между Нахчываном и Игдыром снова открылась дорога. Чтобы в Агдаме снова работали заводы, а в Зангезуре - склады для перевалки китайских товаров. Это про то, чтобы Южный Кавказ стал не источником рисков, а источником роста.

Именно поэтому подписание мирного соглашения - каким бы оно ни было по форме - открывает совершенно новый горизонт. Это не конец конфликта, а начало инфраструктурной, политической, инвестиционной и гуманитарной перестройки региона. Это точка, с которой начинается движение - не назад, в замороженный конфликт, а вперед, в будущее.

Так какие выгоды, какие риски, какие изменения ждут Азербайджан, Армению и весь Южный Кавказ в случае, если мир будет подписан не только на бумаге, но и на местности - в виде дорог, соглашений, поездов, инвестиций и вернувшихся людей?

... Открытие границ между Азербайджаном и Арменией создает условия для полноценного функционирования транзитного маршрута Восток-Запад. Прежде всего, речь идет о так называемом Зангезурском коридоре - транспортном коридоре, который свяжет основную территорию Азербайджана с Нахчываном, далее - с Турцией, а затем через Восточную Европу - с Европейским союзом.

Согласно расчетам Международного транспортного форума (ITF), модернизация региональной логистической инфраструктуры и открытие новых маршрутов могут увеличить общий грузооборот Южного Кавказа на 30-40% в течение первых пяти лет. Только по Зангезурскому коридору, по оценкам азербайджанской стороны, может проходить до 15 миллионов тонн грузов ежегодно.

Армения, находившаяся в логистической изоляции, получает шанс стать частью огромной евразийской транспортной системы. Например, восстановление железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горис - Горадиз откроет для армянского бизнеса доступ к рынкам Ирана, Персидского залива, Индии, Китая и Казахстана.

Для Армении открытие границ с Азербайджаном и Турцией означает не только снятие экономической блокады, но и возможность вернуть себе статус транзитного государства, каким оно было в советский период. До 1991 года через территорию Армении шли до 70% всего железнодорожного трафика между Азербайджаном и Нахчываном, и почти весь трафик между Турцией и Советским Союзом в Закавказье.

По данным отчета Всемирного банка за 2023 год, закрытые границы с Азербайджаном и Турцией ежегодно обходятся экономике Армении в более чем 2,5% ВВП, что составляет порядка 400 млн долларов в текущих ценах. Мирный договор может позволить Армении удвоить экспорт в течение 5 лет, а в долгосрочной перспективе - стать частью логистической цепочки "Международного транспортного коридора Север-Юг".

Азербайджан - ключевой экспортер газа и нефти в Европу. Проект Южного газового коридора, включающий ТАНАП и TAP, стал системообразующим для энергетической безопасности ЕС. Сегодня обсуждается идея расширения поставок каспийского газа за счет Туркменистана - а значит, нужна новая инфраструктура, проходящая через регион.

Если Армения откажется от враждебной риторики и станет частью мирного проекта, она может претендовать на участие в будущих транзитных энергетических схемах. Например, подключение к газопроводам Азербайджана (или доступ к недорогому и стабильному газу через Нахчыван) может снизить зависимость Армении от России, где цены на газ не всегда прогнозируемы, а поставки политизированы.

Мирная стабильность открывает двери для иностранных инвестиций. Согласно исследованию McKinsey за 2024 год, страны Южного Кавказа недополучают до 7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций ежегодно из-за политической неопределенности и замороженного конфликта.

В случае заключения соглашения и реального открытия границ, Южный Кавказ может привлечь международных инвесторов в логистику и транспорт, перерабатывающую промышленность, сельское хозяйство, туризм, а также в "зеленую" энергетику.

Азербайджан уже реализует масштабные проекты в Карабахе, включая Зону "Агдам" как технологическую платформу, Зону "Физули" как логистический хаб и Зону "Лачын-Кяльбаджар" как энергетический кластер. Армянские бизнес-круги в долгосрочной перспективе могут быть допущены к проектам совместного участия - если будет политическая воля в Ереване.

На протяжении трех десятилетий конфликт между Азербайджаном и Арменией превращал Южный Кавказ в геополитическое поле, где внешние игроки - Россия, Франция, Иран, США - вели игру в интересах своих стратегий, а не народов региона. Мирное соглашение между Баку и Ереваном станет прецедентом: впервые за все постсоветское время два государства Южного Кавказа самостоятельно придут к финалу войны без навязанных условий извне.

Вашингтонская инициатива - если она действительно завершится хотя бы меморандумом о намерениях - уже знаменует изменение конфигурации. Впервые в дипломатии по Карабахскому урегулированию Россия не является гарантом или посредником. Более того, с учетом международной изоляции Кремля и постепенного ухода российских войск с постсоветского пространства, этот процесс означает фактическую дезинтеграцию "сфер влияния", установленных Москвой в 1990-х.

Для США, ЕС и Турции это шанс создать наднациональную архитектуру безопасности в регионе, альтернативную российской модели. Для Азербайджана - возможность утвердиться в статусе регионального лидера. Для Армении - шанс перестать быть вассалом Москвы и интегрироваться в мировую экономику без идеологической зависимости от третьих стран.

Возможное подписание мирного соглашения напрямую касается интересов Ирана и Турции. Тегеран традиционно опасается Зангезурского коридора, полагая, что он может ослабить значение иранского транзита между Азербайджаном и Нахчываном. Однако реальность куда сложнее.

По расчетам иранского агентства ILNA, в случае полной разблокировки армяно-азербайджанской границы и интеграции логистических маршрутов, иранские транспортные компании могут увеличить доходы на 1,2-1,5 млрд долларов в год, обслуживая маршруты Турция - Кавказ - Каспий - Средняя Азия.

Для Турции Зангезур - это стратегический ключ к востоку. Отсюда и столь жесткая риторика Анкары в поддержку Баку. Без мира между Ереваном и Баку ни один из амбициозных проектов Турции - ни "Организация Тюркских государств", ни "Центральный транспортный коридор" - не может быть реализован полноценно.

Что касается стран Персидского залива, особенно Саудовской Аравии и ОАЭ, они стремятся диверсифицировать логистические маршруты в обход Ирана и через Южный Кавказ в Россию, Казахстан и далее - в Европу. Уже сейчас ОАЭ инвестируют в порты Грузии (Поти, Батуми), а также проявляют интерес к железнодорожным маршрутам через Азербайджан.

Европейский союз крайне заинтересован в стабильном, безопасном и предсказуемом Южном Кавказе. После кризиса в Черном море и заморозки отношений с Россией, альтернативные маршруты через Каспий и Кавказ стали вопросом выживания.

В июне 2025 года Еврокомиссия подтвердила, что до 17% всего импорта газа в ЕС в 2024 году поступило через Южный газовый коридор, и эта доля может быть увеличена до 25% к 2030 году. Без устойчивого мира в регионе такие проекты невозможны.

Китай, в свою очередь, давно рассматривает Южный Кавказ как один из хабов "Пояса и пути". Но Пекин никогда не станет инвестировать в инфраструктуру, проходящую через зону потенциального конфликта. Следовательно, только формальный, закрепленный международными механизмами мирный договор откроет регион для китайских инвестиций.

Для США подписание соглашения между Баку и Ереваном означает укрепление собственных позиций в постсоветском пространстве, сокращение влияния России и Ирана, а также укрепление связей с Турцией как стратегическим партнером НАТО.

Подписание мирного договора даст старт одному из важнейших процессов - восстановлению человеческой жизни в освобожденных территориях Азербайджана. С начала программы "Великое возвращение" в районы Карабаха уже вернулось свыше 12 тысяч человек, но миллионы беженцев по обе стороны границы до сих пор не могут восстановить разрушенные судьбы.

Для Армении снятие изоляции означает не только доступ к рынкам, но и возможность избежать социальной деградации, от которой страдает страна последние 15 лет. Согласно отчету UNICEF, в 2024 году уровень бедности среди детей в Армении составил 37,6%, самый высокий в регионе. Закрытые границы, миграция, отсутствие экономических перспектив усугубляют депопуляцию - за последние 10 лет Армения потеряла более 300 тысяч граждан.

Мир позволит остановить эту тенденцию. Вероятность крупных программ переквалификации, трансграничного бизнеса, гуманитарных обменов создает шанс на реальное, а не декларативное примирение народов.

Если соглашение не будет подписано, Южный Кавказ рискует оказаться в эпицентре новых кризисов. В Армении нарастает протестное движение, с растущим влиянием реваншистов. В Азербайджане продолжается сложнейшая операция по восстановлению и интеграции освобожденных территорий. В такой обстановке даже малейшая провокация может привести к новому витку эскалации, что моментально заморозит экономику региона.

Пример Украины - суровое напоминание о том, к чему приводит отсутствие политической воли и компромисса. Пример Балкан - доказательство, что даже после страшной войны возможно примирение, развитие и интеграция.

Мир - это инвестиция, дивиденды от которой будут измеряться не только в миллиардах долларов, тонн грузов и процентах роста ВВП. Это вложение в стабильность, которая дороже нефти, в безопасность, которая важнее танков, в доверие, которое не купишь ни за какие деньги.

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией способен превратить Южный Кавказ из геополитического тупика в перекресток цивилизаций. Он может стать тем редким случаем в мировой истории, когда постконфликтное восстановление не превращается в бесконечную стагнацию, а выстреливает мощным подъемом - экономическим, гуманитарным, культурным. Но для этого нужен не только документ с подписями - нужен зрелый выбор. Выбор в пользу будущего, а не памяти о прошлых поражениях. В пользу прагматизма, а не фантомной "исторической справедливости". В пользу новых поколений, а не политических призраков девяностых.

Азербайджан сделал этот выбор. Он восстановил территориальную целостность не ради реванша, а ради восстановления нормальной жизни. Он строит дороги, электростанции, университеты, возвращает людей туда, где еще вчера были мины. Он тратит миллиарды не на войну, а на мир. И он ждет от другой стороны одного - политической смелости.

И вот теперь, когда возможность переломить ход истории приближается к реальности, нельзя позволить ей рассыпаться в пыль дипломатических сомнений. Нельзя снова отступить в зону удобных мифов, в болото вечной обиды. Потому что история дает шанс очень редко - а второй раз она его уже не повторяет.

Если в Вашингтоне будет подписан хотя бы меморандум, за ним должен последовать путь. Конкретный, предметный, бесповоротный. С дорогами, экономическими проектами, гуманитарными обменами, демаркацией границы и новыми маршрутами, которые соединят не только страны, но и судьбы.

Мир - это не финал. Это отправная точка. И если Азербайджан и Армения пройдут по этому пути до конца, то через десятилетие никто уже не вспомнит, где проходила линия фронта. Но все будут знать, где проходит магистраль между Баку, Нахчываном и Карсом. Где в Зангезуре останавливаются грузовые поезда. Где дети из Карабаха и Сюника учатся в одних университетах. Где регион, еще недавно стоявший на краю пропасти, стал живым доказательством: даже на пепелище войны можно построить не просто мир - можно построить будущее.